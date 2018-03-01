أعلن الادعاء العام الفرنسي عن اتهام زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان بسبب إعادتها نشر صور عن جرائم قتل ارتكبها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على تويتر.
لائحة اتهام ضد مارين لوبان لإعادتها نشر صور لجرائم داعش على تويتر
أعلن الادعاء العام الفرنسي اتهام زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان بسبب إعادتها نشر صور عن جرائم قتل ارتكبها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام
لائحة اتهام ضد مارين لوبان لإعادتها نشر صور لجرائم داعش على تويتر
وقد وُجّهت للوبان تهمة "نشر صور عنيفة" وهي جُنحة تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة تقدر بخمسة وسبعين ألف يورو. وبهذا تكون الزعيمة اليمينية الفرنسية المتطرفة ثاني شخصية في حزبها تقع تحت طائلة نفس التهمة.
فقد سبق وأن تم اتهام المحامي والنائب جيلبير كولار في حزب لوبان في كانون الثاني يناير الماضي لنشره صورا عنيفة على مواقع التواصل.
السياسية الفرنسية التي نجحت في الوصول إلى الدور الثاني من انتخابات الرئاسة الماضية بمواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون عادة ما تتذرع عند قيامها بمثل هذه التصرفات، بأنها تريد تحريك الوعي والتحذير من خطر المتطرفين الإسلاميين.
وتتهم لوبان الحكومات الفرنسية المتعاقبة بالتقاعس في مكافحة المتشددين من خلال سياسة الهجرة التي تعتبرها متساهلة مع المهاجرين المقيمين بشكل قانوني إضافة إلى الهجرة غير الشرعية أيضا. حيث تهاجم لوبان سياسة الحدود المفتوحة من التي أسس لها فضاء شينغن وتدعو لإعادة سيطرة فرنسا على حدودها الوطنية.