كشفت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض ان هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض سوف تستقيل من منصبها. وقالت ساندرز الأربعاء أن موعد رحيل هيكس لم يتضح بعد، مؤكدة ان استقالتها ليست مرتبطة بشهادتها أمام لجنة في الكونغرس الثلاثاء بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.
مديرة الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس تستقيل
تشتغل هوب هيكس منذ أعوام مع دونالد ترامب، حيث كانت موظفة في منظمة ترامب قبل ان تنظم إلى حلمته الإنتخابية ولم توضح هيكس رسميا أسباب استقالتها من منصبها بالبيت الأبيض.
مديرة الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس تستقيل
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ووجدت هيكس البالغة من العمر 29 عاما نفسها محاصرة وسط الجدل المحيط بالسكرتير السابق لشؤون الموظفين في البيت الأبيض روب بورتر الذي كانت تواعده. وسعت هيكس للدفاع عنه في مواجهة اتهامات له بإساءة معاملة زوجتيه السابقتين. واضطر بورتر للاستقالة في نهاية الأمر.
وكانت هيكس ضمن أول من استعان بهم ترامب عندما بدأ حملته لانتخابات الرئاسة ومن بين أقرب مستشاريه.
وقال مساعدون لها إنها تحدثت مع الرئيس وأبلغته أنها تود المغادرة حتى يتسنى لها البدء في استكشاف فرص خارج البيت الأبيض.