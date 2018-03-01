أعلنت إسرائيل أنها توافق على الرفع من عدد وحدات الجيش المصري المنتشرة حاليا على حدود سيناء في إطار الحملة العسكرية ضد التنظيمات المسلحة وتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
إسرائيل توافق على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء
قالت إسرائيل انها لا تعترض على زيادة عدد قوات الجيش المصري منطقة سيناء الحدودية لأنها تعتبر "داعش" عدوا مشتركا.
إسرائيل توافق على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء
وقالت إسرائيل انها لا تعترض على زيادة عدد قوات الجيش المصري منطقة سيناء الحدودية لأنها تعتبر "داعش" عدوا مشتركا.
وأفادت شبكة كان التلفزيونية الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن عدد القوات المصرية المتواجدة حاليا داخل سيناء أكبر من العدد المنصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة في العام 1979 بين القاهرة وتل أبيب.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية ان قرار إسرائيل هذا يعد الثاني من نوعه منذ بداية حملة "سيناء"2018 في شباط/ فبراير المنصرم.
ويبلغ حاليا عدد وحدات الجيش المصري المنتشرة في سيناء 88 كتيبة و42 ألف جندي بحسب رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي، مقارنة بـ 41 كتيبة متكونة من حوالي 25 ألف جندي قبل سنة.
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وحدد اتفاق السلام الموقع بين إسرائيل ومصر في العام 1979، عدد القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الحدود بشكل كبير. غير أنه ينص على إمكانية زيادة عدد القوات من كلا الجانبين بموجب اتفاق بين البلدين.
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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة تايمز اوف إسرائيل "إن تل أبيب تراقب باستمرار العمليات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء"، مضيفا ان "الجيش المصري رفع من قواته في سيناء العام الماضي من أجل مواجهة تهديد التنظيمات الإرهابية، وهذا بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. كنا ننزعج في الماضي من نشر قوات إضافية مصرية على حدود سيناء في إلا في حالات جد نادرة".