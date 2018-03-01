تمساح لاكوست يأخذ قسطاً من الراحة

قررت الشركة الفرنسية الشهيرة "لاكوست" استبدال اللوغو التجاري الخاص بها والذي يتمثل بتمساح أخضر صغير بعشرة رموز أخرى، يرمز كلّ منها إلى حيوان مهدّد بالانقراض.
وبذلك يمكن القول إن التمساح الذي تم اعتماده كرمز أساسي للماركة التجارية منذ 85 عاماً، سيأخذ قسطاً من الراحة أخيراً، إذ لن يتواجد على سترات البولو الشهيرة (نسخة محدودة) التي ستصدر قريباً.
قرار لاكوست باستبدال التمساح الأخضر يأتي بعد شراكة تمّ التوقيع عليها بين شركة الملابس الفرنسية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
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وتعاون الطرفان مع شركة BETC الفرنسية التي أنتجت لوغو التمساح في الماضي، حيث تمّ تحديد عشرة أنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض وتمّ رسم رمز لكلّ حيوان منها.
وستقوم شركة لاكوست بصناعة عدد محدد من سترات البولو، يكون متطابقاً مع عدد الحيوانات المتبقية من هذه الفصيلة أو تلك. وتمّ عرض 1775 سترة بولو خلال أسبوع الموضة الباريسية كما يمكن شراء هذه السترات عبر موقع الشركة على الانترنت.