قضت محكمة بمدينة هامبورغ الألمانية الخميس بسجن طالب لجوء فلسطيني متشدد مدى الحياة بعد ارتكابه جريمة طعن اودت بحياة شخص وجرح ستة آخرين بسكين في أحد متاجر المدينة في يوليو/ تموز المنصرم.
الحبس مدى الحياة لمهاجر فلسطيني ارتكب جريمة طعن في ألمانيا
طالب اللجوء الفلسطيني المتشدد قتل شخصا وأصاب ستة آخرين بسكين في أحد متاجر المدينة في يوليو/ تموز الماضي.
الحبس مدى الحياة لمهاجر فلسطيني ارتكب جريمة طعن في ألمانيا
وخلال ذلك الإعتداء قام السكان في هامبورغ بإلقاء مقاعد وغيرها من الأدوات على منفذ الهجوم، الذي كان معروفا لدى السلطات في المدينة، مما ساعد الشرطة على اعتقاله.
مرتكب اعتداء هامبورغ من مواليد الإمارات
وكان أندي جروته وزير الداخلية قد صرح بعد حادث هامبورغ "لم يتسن ترحيل طالب اللجوء لعدم حمله وثائق هوية ولكونه غير مستقر نفسيا".
وأضاف أن "المهاجم كان مدرجا في سجلات المخابرات كإسلامي لكن ليس لديه ميل للعنف إذ لم يتوافر دليل يربطه بهجوم وشيك".
ومستوى التأهب الأمني في ألمانيا حاليا مرتفع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2016 حين قتل تونسي، رفضت السلطات طلب لجوء تقدم به، 12 شخصا دهسا بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين.