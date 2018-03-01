إيران تخزّن صواريخ في سوريا لضرب كلّ الأراضي الإسرائيلية

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية عسكرية إسرائيلية منشأة عسكرية إيرانية تمّ إنشاؤها مؤخراً شمال غربي دمشق. ونشرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية في الثامن والعشرين من شباط/فبراير صوراً تظهر فيها ما تقول الحكومة الإسرائيلية إنها مبان لتخزين الصواريخ.
وتعتقد حكومة بنيامين نتنياهو أن إيران تقوم بتخزين الصواريخ في تلك المستودعات وأن تلك الصواريخ قادرة على ضرب الأراضي الإسرائيلية بالكامل. ونقلت صحيفة هآرتس تقارير مفادها أن قوات حرس الثورة الإيرانية تشرف بشكل مباشر على الموقع.
وكانت إسرائيل قد هاجمت في السنوات الماضية عدّة مواقع للقوات الإيرانية في سوريا فيما صرّح مسؤولون إيرانيون علانية أنهم في صدد بناء محور للمقاومة في المنطقة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، علّق على الصور التي نشرتها قناة "فوكس نيوز" وقال "نحن نتابع الأحداث وسنتخذ خطوات ضمن الحلبة الدولية لإنجاز كل ما يمكن إنجازه".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجّه إنذاراً إلى إيران خلال مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ. وقال نتنياهو متحدّثاً إلى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف "لا تختبروا عزم إسرائيل وتصميمها" وهدد نتنياهو كذلك بمهاجمة إيران نفسها، وليس فقط حلفائها في المنطقة.
نفي إيراني
من جهتها نفت طهران وجود قاعدة عسكرية لها في سوريا، وذكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية نقوي حسيني إن بلاده "لا تملك قاعدة عسكرية في سوريا"، معتبرا أن هذه أمور تختلقها الولايات المتحدة وإسرائيل لتوجيه الاتهامات إلى إيران
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ويأتي نشر محطة "فوكس نيوز" لصور القاعدة العسكرية الإيرانية في سوريا بعد نحو أسبوعين من المواجهة المصغرة التي أدت إلى إسقاط طائرة إيرانية من دون طيّار من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، فيما أسقطت دمشق طائرة F16 إسرائيلية في اليوم نفسه، ما يوحي بأن المواجهة لم تنته بعدُ.