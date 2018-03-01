ستدفع مدينة نيويورك ما قيمته 180 ألف دولار كتعويض لثلاث نساء مسلمات أجبرن على خلع حجابهن أثناء التقاط صورة لبطاقة هوية قضائية.
نيويورك تدفع 180 ألف دولار لثلاث سيدات مسلمات أجبرن على خلع الحجاب
المحكمة الاتحادية في بروكلين بنيويورك، قضت بدفع تعويض يبلغ 60 ألف دولار لكل مسلمة.
نيويورك تدفع 180 ألف دولار لثلاث سيدات مسلمات أجبرن على خلع الحجاب
المحكمة الاتحادية في بروكلين بنيويورك، قضت بدفع تعويض يبلغ 60 ألف دولار لكل مسلمة.
إحدى القضايا تعود إلى العام 2012، عندما اعتقلت الشرطة فتاة في مدرسة ثانوية في بروكلين تعرف باسم "جي إيه" بعد شجار مع فتاتين كانت تعتقد أنهما ستنشران شائعات عنها. الشرطة طلبت من الفتاة خلع حجابها لالتقاط صورة لها ضمن الإجراءات المتخذة.
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وتعرضت سيدتان في العام 2015 لحادثة مماثلة ورفعت السيدات الثلاث شكوى قضائية ضد البلدية والشرطة في نيويورك.
وأشارت إحدى السيدات إلى قيام رجال الشرطة بنزع حجابها بغية تصويرها بعد حدوث مشاجرة مع جيرانها على خلفية موقف سيارة، بينما قالت الثالثة إنها اضطرت إلى خلع الحجاب في مركز الحجز، لكن إدارة الشرطة في المركز نفت قيام السيدات بطلب امرأة من أجل تصويرهن.
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وقالت المحامية تهاني عبوشي إن كل سيدة ستحصل على 60 ألف دولار بعد اتفاق تم التوصل اليه في بداية الأسبوع أمام محكمة فدرالية في بروكلين حيث أوقفت النساء الثلاث.
وأضافت عبوشي "انها خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرة الى "الجهد المشترك" الذي بُذل لتحسين "دليل إجراءات" الشرطة.
وقالت متحدثة باسم الجهاز القضائي في مدينة نيويورك أن تسوية هذه القضايا كانت لصالح كل الأطراف المعنيية.
هذه القضايا دفعت بالمسؤولين في نيويورك إلى اتخاذ إجراءات جديدة حيث تسلمت الشرطة تعليمات تسمح للموقوفات اللواتي يضعن غطاء دينيا على رؤوسهن بالذهاب الى غرفة منفصلة لالتقاط صورة لهنّ من طرف شرطية.