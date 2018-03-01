أعلن مكتب الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا يوم الخميس أنه سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية هذا الصيف في أول زيارة رسمية يقوم بها عضو بارز من العائلة المالكة.
أول زيارة رسمية لعضو بارز في العائلة المالكة البريطانية إلى فلسطين وإسرائيل
الأمير وليام يزور الشرق الأوسط في أول زيارة رسمية لعضو بالأسرة المالكة
أول زيارة رسمية لعضو بارز في العائلة المالكة البريطانية إلى فلسطين وإسرائيل
ورحب المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون بالزيارة التي تشمل الأردن والتي يقوم بها الأمير وليام، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش، نيابة عن الحكومة البريطانية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "نرحب بالإعلان عن زيارة الأمير وليام لإسرائيل. إنها زيارة تاريخية وهي الأولى من نوعها وسيستقبل هنا بحماس شديد".
ووصف مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الزيارة بالمهمة وعبر عن أمله في أن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين.
ولم يرد المزيد من التفاصيل عن الزيارة من مكتب الأمير وليام لكن من المرجح أن يقوم بالزيارة بمفرده إذ أن زوجته من المنتظر أن تلد ثالث طفل لهما في أبريل نيسان.
وزار دوق كنت ودوق جلوستر، وهما قريبان للملكة، إسرائيل في عامي 1998 و2007 وحضر الأمير تشارلز والد وليام جنازة الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس عام 2016.
لكن لم يقم أي مسؤول بريطاني بارز بزيارة دولة سواء للأراضي الفلسطينية أو لإسرائيل.
وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الالكتروني "إنه حدث رمزي وحتى لو لم يكن الأمير شخصية سياسية فإن أنظار العالم بأسره ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال زيارته للمنطقة".