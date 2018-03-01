بوتين يكشف عن صاروخ نووي روسي جديد ذي قدرات "غير مسبوقة"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا بصدد تطوير منظومة من الأسلحة النووية الجديدة من ضمنها صاروخ نووي أسرع من الصوت وعابر للقارات، و"ليس له من مدى محدد"، بحسب كلمات بوتين.
وقال بوتين إن السلاح الجديد، وهو من جيل المنظومة الصاروخية المعروفة باسم "سارمَت"، سيتمكن من اختراق دفاعات منظمة حلف شمال الأطلسي وسيحوّلها إلى منظومات بلا فائدة.
وأشار بوتين خلال إلقائه ما يعرف "بخطاب الأمة" أمام الجمعية الاتحادية الروسية إلى أن سارمت يزن نحو 200 طنّ ويتمتّع بمدى يتفوق على مدى الصواريخ التي بحوزة الجيش الروسي اليوم.
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ونوّه بوتين كذلك إلى أنه "ليس هناك من منظومة دفاعية قادرة على التصدي للصاروخ".
ويعمل مكتب تابع لوزارة الدفاع الروسية على هذا المشروع منذ العام 2009 وأطلقت منظمة حلف شمال الأطلسي لقب "الشيطان 2" على صاروخ من نفس المنظومة تمّ إنتاجه في العام 2016.
والشيطان 2 كما نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية حينذاك قادر على محو بلد مثل فرنسا عن الخريطة ويبلغ مداه 11 ألف كيلومتراً.
وإلى جانب الصاروخ الباليستي الحديث تحدث الرئيس الروسي عن أسلحة أخرى منها الغواصات القادرة على حمل الرؤوس النووية وصواريخ كروز التي تتميّز بمسار ومدى غير محدديْن.