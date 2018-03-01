قال مسؤول سعودي مساء الأربعاء إن من المتوقع أن يسافر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة من يوم 19 مارس آذار الجاري حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل نيسان المقبل.
زيارة بن سلمان للولايات المتحدة تشمل عدة مدن
زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية تشمل عدة مدن حسب مصدر بالحكومة السعودية
زيارة بن سلمان للولايات المتحدة تشمل عدة مدن
كان مصدر بالحكومة السعودية قال في وقت سابق إن من المتوقع أن يزور ولي العهد واشنطن ونيويورك وبوسطن، مضيفا أن تفاصيل الجولة لم تحدد بالكامل بعد. وقال المسؤول السعودي إن الزيارة ستشمل أيضا هيوستون وسان فرانسيسكو.
وتولى الأمير محمد ولاية العهد الصيف الماضي بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف.
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وسيبدأ الأمير محمد بن سلمان أيضا زيارة لبريطانيا في السابع من مارس آذار يجري خلالها محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن قضايا مثل التطرف والإصلاح المجتمعي.