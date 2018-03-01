يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية الأحد المقبل إلى القاهرة حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
زيارة بن سلمان للقاهرة قبل واشنطن ولندن
يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة يوم الأحد للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشمل عدة مدن حسب مصدر بالحكومة السعودية.
زيارة بن سلمان للقاهرة قبل واشنطن ولندن
زيارة بن سلمان تأتي لبحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع الرياض والقاهرة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المصرية هذا الخميس.
ومن المتوقع أن يسافر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة من يوم 19 مارس آذار الجاري حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل نيسان المقبل.
وكان مصدر بالحكومة السعودية قال في وقت سابق إن من المتوقع أن يزور ولي العهد واشنطن ونيويورك وبوسطن، مضيفا أن تفاصيل الجولة لم تحدد بالكامل بعد. وقال المسؤول السعودي إن الزيارة ستشمل أيضا هيوستون وسان فرانسيسكو.
وتولى الأمير محمد ولاية العهد الصيف الماضي بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف.
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وسيبدأ الأمير محمد بن سلمان أيضا زيارة لبريطانيا في السابع من مارس آذار يجري خلالها محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن قضايا مثل التطرف والإصلاح المجتمعي.