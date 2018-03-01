كانت مفاجأة سارة للاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، عندما ظهرت أمام عينيها أربع لوحات إشهارية على طريق قريبة من بالم سبرينغ في كاليفونيا، يعلن مضمونها أن سيرينا هي أعظم أم على الإطلاق. والطريق الذي وضعت اللوحات على أحد جانبيه ستقطعه سيرينا للمشاركة في دورة وشيكة للتنس.
شاهد: زوج سيرينا ويليامز يقدم لها هدية "غير اعتيادية"
ترحيبا بعدودتها إلى الملاعب بعد أشهر من إنجابها الطفلة أولمبيا، أقام زوج سيرينا اللوحات الاشهارية، واعتبر زوجته أعظم أم.
شاهد: زوج سيرينا ويليامز يقدم لها هدية "غير اعتيادية"
وتحمل اللوحات الاشهارية الأربعة صور ابنتها ألكسيس أولمبيا أوهانيان جونيور، البالغة من العمر ستة أشهر. وجاءت البادرة من زوج النجمة الرياضية ألكسيس أوهانيان، ترحيبا بعودة سيرينا إلى أجواء الملاعب، عشية مشاركتها في دورة بي أن بي للتنس "اندين ولز" في كاليفورنيا. وألكسيس هو الشريك المؤسس لموقع التواصل الاجتماعي "ريديت"
وتحتفظ سيرينا ويليامز البالغة من العمر 36 سنة برقم قياسي من التتويجات في عالم التنس للسيدات، ضمن الغراند سلام للألعاب الفردية، وقد عادت إلى أجواء المنافسات الشهر الماضي.
وردت وليامز على هدية زوجها بشكره على موقع "انستغرام" قائلة إنها محظوظة لوجودة في حياتها.