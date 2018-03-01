وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقاً يعطيها حق احتكار تنظيم منافسات المصارعة WWE للمصارعة لمدة 10 أعوام.
توقيع إتفاقية احتكار تنظيم منافسات المصارعة لمدة 10 أعوام في السعودية
تتضمن الاتفاقية تنظيم منافسات المصارعة WWE بمشاركة عدد من المصارعين المشهورين.
توقيع إتفاقية احتكار تنظيم منافسات المصارعة لمدة 10 أعوام في السعودية
ووقع الاتفاقية، في الرياض تركي آل الشيخ وفينس مكماهن، وتتضمن تنظيم منافسات المصارعة WWE بمشاركة عدد من المصارعين المشهورين.
ومن بين المنافسات التي ستنظمها السعودية RumbIe RoyaI والفريق الثنائي Team Tag ومنافسات الحزام Title Raw والسلم، وغيرها والتي ستقام لأول مرة في السعودية.
وتنص الإتفاقية الموقعة على تغيير نظام هذه المنافسات شكلا ومضمونا بحسب بيان الهيئة العامة للرياضة.
توقيع هذه الإتفاقية الرياضية يدخل في إطار السياسة الجديدة للهيئة والتي تقوم على اساس توسيع مجال تنظيم المنافسات الرياضية الدولية، حيث تم منذ فترة قليلة تنظيم بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، بالإضافة إلة ماراثون الرياض الدولي ونهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي في مايو/ أيار المقبل بجدة.