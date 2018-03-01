حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسائل الاعلام من نشر معلومات يمكن أن تعتبر تشهيرا بالجيش أو الشرطة، معتبرا أن مثل هذا الامر يمثل "خيانة عظمى" إلا إنه لم يقل إن كان سيطلب من أجهزة الدولة توجيه مثل تلك التهمة رسميا.
السيسي يحذر وسائل الإعلام من تهمة "الخيانة العظمى"
السيسي يعتبر الإساءة للجيش والشرطة "خيانة عظمى"
السيسي يحذر وسائل الإعلام من تهمة "الخيانة العظمى"
وقال السيسي في احتفال بافتتاح مشروعات تنمية أقيم في مدينة العلمين الجديدة بساحل مصر الشمالي "الجيش والشرطة اللي هم بيمثلوا المصريين يسقط منهم شهداء ومصابين بقالهم دلوقتي أربع سنين أو أكثر... يعني لو حد أساء للجيش والشرطة دا في الآخر بيسيء لكل المصريين".
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ويستهدف مسلحون إسلاميون قوات الأمن منذ عام 2013 عندما عزل الجيش بقيادة السيسي الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين منذ ذلك الحين.
وبدأ الجيش بالتعاون مع الشرطة منذ نحو ثلاثة أسابيع عملية كبرى ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.
وقال الرئيس المصري الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في انتخابات من المقرر إجراؤها هذا الشهر إن أبناء الجيش والشرطة "بيقدموا أرواحهم علشان البلد دي تبقى في أمان وسلام... لا يليق أبدا الإساءة لهم ومش هنسمح به... الإساءة دي تساوي دلوقتي بالنسبة لي خيانة عظمى".
ويقول قانونيون إن تهمة الخيانة العظمى توجه للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا تخابر مع دولة أجنبية وقت الحرب. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام.