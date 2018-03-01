قال عملاق الخدمات التجارية للأغاني والتدوينات الصوتية والفيلمية السويدي "سبوتيفاي"، إنه سيفتح رأسماله للعموم. وأضحت شركة سبوتيفاي أول شركة كبرى في العالم تقدم طلب دخولها في بورصة نيويورك مباشرة، حيث ستعرض للبيع سنداتها لعامة الناس، في سوق الأوراق المالية.
"سبوتيفاي" تفتح رأسمالها للعموم وتقول إنها أصبحت وسيلة اتصال ثقافية عالمية
سبوتيفاي يعرض سنداته للبيع في سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك، ويأمل في زيادة عدد منخرطيه.
"سبوتيفاي" تفتح رأسمالها للعموم وتقول إنها أصبحت وسيلة اتصال ثقافية عالمية
ويتيح هذا العرض للشركة الاستغناء عن الضمان المصرفي أو الوسيط، ولم توضح المجموعة السويدية سعر أسهمها الافتتاحي في البورصة ولا لعددها. وبحسب معطيات جمعتها رويترز فإن قيمة الاستثمار تتجاوز 15 مليار يورو.
وكانت سبوتيفاي تأسست سنة 2008، وتوفر خدماتها في ستين بلد تقريبا، وتعد الخدمات الموسيقية لآبل ولأمازن من أبرز منافسيها.
وتقول المجموعة السويدية إن رقم معاملاتها ارتفع إلى نحو 4.09 مليار يورو سنة 2017، مقابل 2.95 مليار يورو سنة 2016. وتقدر خسائر الاستثمارات المسجلة السنة الماضية بنحو 378 مليون يورو مقابل 349 مليون يورو سنة 2016.
وتؤكد سبوتيفاي أن لديها 71 مليون مشترك وحوالي 159 مليون مستعمل شهريا، ومقارنة بمنافسيها فإن خدمة موسيقى آبل التي بعثت سنة 2015تضم 36 مليون مشترك، فيما تضم أمازون للموسيقى 16 مليونا.
ويبلغ الاشتراك الشهري لدى سبوتيفاي 9.99 دولار شهريا مثل آبل للموسيقى التي تقترح تجربة مجانية مدة ثلاثة أشهر، وعلى عكس سبوتيفاي فإن آبل لا تملك خدمة مجانية ممولة بفضل الاشهار، وعلى هذا العامل تراهن سبوتيفاي على زيادة عدد منخرطيها.