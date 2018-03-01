توني بليروخارطة الطريق بشأن مفاوضات البريكسيت..كيف يتم ذلك؟

نحن هنا مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي جاء إلى بروكسل اليوم، ليقدم أطروحته بشأن البريكسيت إنه يأمل في تغيير مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.السيد توني بلير، أشكركم على حضوركم هنا للمقابلة

الشيء الحاسم هو أننا لا يمكن إعادة الاستفتاء ولكن ما يمكن القيام به هو أن للشعب البريطاني الحق في أن تكون له كلمته الفصل في الصفقة النهائية. ولأن ذلك ليس شيئا لم يعلنوا عنه بعد. حيث سيتعين على البرلمان أولا أن ينظر فيه. وأعتقد أن البرلمان سيجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق ثم يكون الأمر متاح

يورونيوز-تيسا أرشيلا

إلى أي مدى تعتقد أن ما ينجم من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فعالة؟ هل الأطروحة التي تعرضها قائمة على تمنيات أم على قواعد ثابتة؟

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

بفعل تقدم مسارات التفاوض و بشأن البريكسيت فإن ما يتضح أكثر فأكثر في رأيي هو أن الحكومة البريطانية سوف تجد صعوبة في الحصول على تصويت من خلال البرلمان بشأن أي شكل من أشكال الخروج من الاتحاد الأوروبي، أي شكل كان . لذا سيتوجب عليهم الاختيار بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يبقينا قريبين من أوروبا، لكنهم سيضطرون إلى الالتزام بالكثير من القواعد و الالتزامات في أوروبا. أم إنهم سوف ينفصلون بالاعتماد على تلك القواعد التي أرسوا معالمها . مهما يكن من أمر فإننا سنكون أحرارا في اتباع جميع القواعد الخاصة بنا،و التي تتواءم مع رؤيتنا ايضا ولكن بعد ذلك إننا ستفقد مزية وصولنا إلى الأسواق الأوروبية، وهذا من شأنه أن يسبب لنا أضرارا اقتصادية. وهذه المعضلة، التي أسميها معضلة المفاوضات، هي أكثر وضوحا في بريطانيا اليوم، وهي تعيد تشكيل النقاش برمته.

يورونيوز

ما الذي تدعو إليه؟ عندما تقول استفتاء ثانيا، هل هو بشأن بريكسيتأليس كذلك ؟ أم أنه تصويت على الصفقة. لذلك فأنت مع بريكسيت ولكن تطمح إلى التصويت على الشروط؟

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

الشيء الحاسم هو أننا لا يمكن إعادة الاستفتاء ولكن ما يمكن القيام به هو أن للشعب البريطاني الحق في أن تكون له كلمته الفصل في الصفقة النهائية. ولأن ذلك ليس شيئا لم يعلنوا عنه بعد. حيث سيتعين على البرلمان أولا أن ينظر فيه. وأعتقد أن البرلمان سيجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق ثم يكون الأمر متاحا للعودة إلى الشعب والسماح للناس أن يتخذوا الخيار النهائي.

يورونيوز

ألا تعتقد أن مشاركتك في نقاش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعزز عزم أولئك الذين صوتوا على المغادرة أولئك الذين ألقوا باللوم على ما يسمى ب "النخبة الليبرالية" بالنسبة للبعض يقولون "إنهم فرطوا في بلادهم". هل تعترف بالأثر العكسي الذي طرأ على رؤيتكم في هذا المضمار؟

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

ليس هناك حديث عن البريكسيت من دون أن يكون ممهورا في أحد نقاشاته بملامح الجدل، سواء من من جانب أو آخر. وهذه الفكرة تقوم على أن جميع النخب الليبرالية هي إلى جانب البقاء ضمن أوروبا ثم هناك الشعب على الجانب الآخر، 16 مليون شخص في بريطانيا صوتوا على البقاء، انهم ليسوا جميعا نخبويين، المواطنون الذين يسيطرون على وسائل الإعلام اليمينية في المملكة المتحدة هم ليسوا أناسا عاديين من أبناء الشعب ممن نجدهم في الشوارع العامة، لذلك كانت هناك فئات من النخبة من كلا الجانبين.

.يورونيوز

مشروع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الاوربى لتجنب تداعيات مسألة الحدود الايرلندية الصعبة من خلال الحفاظ على ايرلندا الشمالية فى الاتحاد الجمركى. رئيسة الوزراء تيريزا ماي كانت غاضبة. بالتأكيد أنت مغمور بالغبطة، فعلى الأقل ايرلندا الشمالية لن تكون جزءا من مسألة التفاوض بشأن بريكسيت بطريقة أو بأخرى.

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

مشكلة أيرلندا الشمالية هي في قلب المشكلة من خلال المفاوضات.ففي حقيقة الأمر، لا يمكن أن تكون ايرلندا الشمالية منضمة داخل اتحاد جمركي. حيث إن الأمر يضع ايرلندا الشمالية في قلب علاقة متباينة مع المملكة المتحدة، من ناحية أخرى، إذا كانت ايرلندا الشمالية منضوية تحت راية اتحاد جمركي، فسينجم عن ذلك، مشكلة حدود عصيبة مع جمهورية ايرلندا.هذه الأمثلة التي سسقتها تنبىء بنوع من المعضلات التي ينبغي أن نثير الحديث عنها بشأن تداعيات البريكسيت المركزية ولو أردنا الحفاظ على قوة الاقتصاد من وجهة نظر بريطانية، بحيث يمكنكم التعامل بطريقة فيها تأجج ما مع بقية دول أوروبا. هل يمكن أن تفعل ذلك فقط ضمن السوق الموحدة ؟.إن ما تحاول الحكومة البريطانية القيام به في تعاملها مع أوروبا هورغبة الأخيرة في إقامة شراكات تجارية لكن دون الالتزام بقواعد السوق الموحدة . أوروبا لن توافق على ذلك.

يورونيوز

دعا البعض إلى اتفاق الجمعة العظيمة، حيث إنك لعبت دورا رئيسيا في تحقيقه . هل يمكن للاتفاق أن يتغيرأو أن يتكيف؟ ما الذي تستشرفونه ؟

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

حسنا أنا غاضب جدا بسب ذلك .لأن من يدافعون عن تلك الرؤية إنما هم يتحركون في سياق البريكسيت.لكن واضحين، فهم يقولون إن اتفاق الجمعة العظيمة أصبح من الماضي،وهو عفا عليه الزمن. بالطبع يمكنك تغيير اتفاق الجمعة العظيمة إذا كنت ترغب في تعديله، لكنهم يقولون هذا الآن لأن أي شيء يقف في طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو اتفاق الجمعة العظيمة إنما يكون مغمورا بالتعقيد، حتى ان ذلك يعني أن السلام في ايرلندا الشمالية قد يتعرض للخطر.

يورونيوز

كنت هنا في بروكسل، طلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة لتوقيف البريكسيت،من خلال إصلاح أوروبا و الاتحاد الأوروبي،سيقول لم سنقوم بإصلاحات، لكن المملكة المتحدة لا يمكن ان تختار حسب ما يروق لها فقط

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

أعتقد أنه من الممكن القيام بإصلاحات واضحة تلك التي يريدها الأوروبيون،على نطاق اوروبا،فبشأن مسالة الهجرة، بريطانيا ليست الوحيدة التي تقلقها هذه المسألة.انظروا إلى حال الانتخابات في إيطاليا،وما قام به إيمانويل ماكرون من إصلاحات،في فرنسا انظروا إلى الانتخابات التي جرت مؤخرا في ألمانيا.الهجرة مسألة كبيرة في أوروبا،انظروا إلى ما يحدث في المجر و بولندا،هناك مجموعة من الإصلاحات يمكن ان تقترح على أوروبا لإنجازها،وهي تنصب في مصلحة أوروبا.وينبغي ان تتواءم أيضا مع تطلعات البريطانيين ممن تحذوهم مخاوف وبخاصة حين يتعلق الأمر بالهجرة. فذلك القلق إنما يستوطن جميع دول أوروبا..وليس الأمر ينسحب على البريطانيين وحسب.