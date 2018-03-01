من المقرر أن تطلق الحكومة التونسية مشروع بناء مطار جديد بين العاصمة تونس وولاية بنزرت بكلفة تصل إلى 850 مليون دولار. وتسعى تونس من خلال هذا المشروع إلى استقطاب المزيد من المسافرين خاصة وأنها تستعد هذه السنة لتوقيع اتفاقية "السماوات المفتوحة" مع الاتحاد الأوربي مما سيرفع المنافسة بين شركات الطيران ويزيد من دون شكّ في عدد المسافرين المتجهين إلى تونس.
مطار جديد في تونس بحلول 2030
أكد وزير النقل التونسي رضوان عيارة نية الحكومة التونسية في بناء مطار جديد بمواصفات عالمية في محافظة بنزرت بالقرب من العاصمة. وحسب الوزير تصل كلفة انجاز المطار 850 مليون دولار.
مطار جديد في تونس بحلول 2030
وقال وزير النقل التونسي رضوان عيارة يوم الخميس إن تونس ستبني مطارا جديدا بمواصفات عالمية في محافظة بنزرت قرب العاصمة بتكلفة تفوق ملياري دينار، في إطار سعيها لإجتذاب المزيد من المسافرين.
وأبلغ عيارة الصحفيين "سيتم انجاز مطار جديد قريب من العاصمة في ولاية بنزرت بكلفة 2047 مليون دينار (850 مليون دولار) بمواصفات عالمية في أفق سنة 2030.. وسيتمّ طلب عروض لدراسة المشاريع خلال سنة 2018 ".
ويأتي قرار انشاء المطار الجديد في وقت تستعد فيه تونس إلى إجراء إصلاحات لتوسيع مطار تونس قرطاج بتكلفة تبلغ حوالي 70 مليون دولار حيث أشار وزير النقل في هذا الصدد إلى أنّ المشروع الجديد لن يتمّ بموجبه التخلي مبدئيا على مطار تونس قرطاج الدولي. وحسب وزارة النقل ستسمح عملية توسيع مطار تونس قرطاج برفع طاقته الإجمالية إلى 7.5 مليون مسافر مقابل 5 ملايين مسافر حاليا.
وأفاد وزير النقل أنّ المطار الجديد سيتمّ تشييده في منطقة قريبة من العاصمة وستكون على الأرجح منطقة اوتيك من ولاية بنزرت، مشيرا في نفس الوقت إلى أنّ هناك مناطق أخرى مؤهلة لاحتضان موقع المطار الجديد، الذي يعتبر حسب الوزير ضرورة قصوى ويندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للبلاد خاصة وأنّ مطار تونس قرطاج الدولي لم يعد قادرا على تأمين كل الرحلات.
وعلى ما يبدو فقد سبق وأن أقر مجلس وزاري مبدأ انجاز المطار الجديد في صيف العام 2017، وقد تقرر استلام طلب العروض والمناقصات في شهر مارس-أذار الجاري. وفي إطار استراتيجيتها الجديدة أكدت وزارة النقل التونسية تحويل مطار رمادة العسكري إلى مطار مدني بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، وكذا إعادة تهيئة مطارات جربة-جرجيس الدولي، ومطار صفاقس-طينة، ومطار توزر-نفطة الدولي.