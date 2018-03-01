اكتشف باحثون بريطانيون أقدم وشم في تاريخ البشرية على جثتي زوج مومياء مصريتين تتوجدان في المتحف البريطاني بلندن يعود عمرهما إلى 5000 سنة.
اكتشاف وشم على زوج مومياء مصرية تعودان إلى 5 آلاف سنة قبل الميلاد
المومياوتان عاشتا خلال عصر ما قبل الأسرات في مصر قبل فرعون الأول وتوحيد البلاد المصرية في العام 3100 قبل الميلاد.
اكتشاف وشم على زوج مومياء مصرية تعودان إلى 5 آلاف سنة قبل الميلاد
واستعمل الباحثون تقنية المسح بالأشعة تحت الحمراء لاكتشاف وشم ثور بري وأغنام بربرية في أعلى ذراع المومياء الذكر فيما رسم على أسفل الكتف اليمنى للأنثى أربعة وشوم تشكل حرفS ، بالإضافة إلى رسم آخر.
المومياوتان عاشتا خلال عصر ما قبل الأسرات في مصر قبل فرعون الأول وتوحيد البلاد المصرية في العام 3100 قبل الميلاد.
وتعرف المومياء الأنثى باسم الامرأة جيبلين ووجدت خلال عمليات التنقيب في شمال مصر بالقرب من مدينة الأقصر الحديثة.
ويمثل هذا الاكتشاف دليلا قويا على قدم ممارسات رسم هذا النوع من الوشوم في أفريقيا، وأنها أقدم بحوالي ألف عام مما هو معروف في السابق.
وقال دانيال أنطوان، أمين المتحف البريطاني للأنثروبولوجيا الفيزيائية: "إن استخدام أحدث الأساليب العلمية، بما في ذلك المسح المقطعي والأشعة السينية والتصوير بالأشعة تحت الحمراء حول فهمنا للمومياوات جيبيلين. نحن نكتسب الآن رؤية جديدة لحياة هؤلاء الأفراد المحفوظين بشكل جيد منذ أكثر من خمسة آلاف سنة. هذا مذهل، ما تم التوصل إليه يجعلنا نعيد التفكير في فرضية ظهور الوشم في أفريقيا منذ ألفية فقط".
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واكتشفت أقدم الوشوم المعروفة في العالم على أوتزي مومياء رجل الثلج، والتي تعود إلى نفس الفترة التاريخية أيضا، ولكنها كانت أشكالا هندسية فقط.
وكشفت الأبحاث السابقة أن المومياء لذكر مات جراء طعنة في الظهر عن عمر تراوح ما بين 18 إلى 21 عاما، كانت تحمل علامات داكنة تبدو كظلال الضوء الطبيعي، لكن عند فحصها بالأشعة تحت الحمراء تبين أنها وشم تصويري.
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وكشفت تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء أن تلك الظلال هي وشوم لحيوانات ذات قرون معروفة في الفن المصري في عصر ما قبل الأسرات.