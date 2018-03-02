تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلاً نصف عارٍ يحاول قتال عمّال المطار في إحدى المطارات الأميركية في ولاية شمال كارولينا.
بالفيديو: نصف عارٍ وجاهز للقتال
طرد المسافر من الطائرة فصبّ غضبه على عمّال المطار.
بالفيديو: نصف عارٍ وجاهز للقتال
ونقلت وسائل إعلام محليّة في الولاية أن رجلاً أميركياً تسبب في تأخير رحلة داخلية نحو أربعين دقيقة بعد أن حاول الاعتداء على عمّال المطار.
وتمّ طرد الرجل من الطائرة بسبب تصرّفاته "الجانحة والغريبة"، ولكنه ما إن أصبح خارج الطائرة حتى نزع سترته وبدأ يهاجم طاقم العمال في المطار في مشهد غريب جداً.
وقال أحد الركاب إن الرجل - عندما كان ما يزال على متن الطائرة - كان يتصرّف بطريقة تشير إلى رغبته في قتال أحدهم وكان مضطرباً فيما قال راكب آخر إن الرجل كان ثملاً.
ولم يصدر أي تعليق رسمي على الحادثة من جانب إدارة المطار.