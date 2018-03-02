انتخب برلمان أرمينيا أرمين سركسيان رئيسا جديدا للبلاد يوم الجمعة بأغلبية كبيرة.
برلمان أرمينيا ينتخب رئيس الوزراء السابق سركسيان رئيسا للبلاد
انتخب برلمان أرمينيا أرمين سركسيان رئيسا جديدا للبلاد يوم الجمعة بأغلبية كبيرة.
برلمان أرمينيا ينتخب رئيس الوزراء السابق سركسيان رئيسا للبلاد
وسركسيان البالغ من العمر 64 عاما هو رئيس وزراء سابق وشغل أيضا منصب سفير أرمينيا لدى بريطانيا وانتخب رئيسا لفترة مدتها سبعة أعوام.
وفاز بالمنصب بتأييد 90 من أعضاء البرلمان مقابل معارضة عشرة وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ويخلف سركسيان الرئيس سيرج سركسيان الذي يقول زعماء المعارضة إنه قد يصبح رئيس الوزراء ويواصل السيطرة على السلطة.