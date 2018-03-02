لقي 24 شخصا حتفهم، في حريق اندلع بمستوصف لعلاج مدمني المخدرات في عاصمة أذربيجان باكو صباح هذا الجمعة.
مقتل 24 شخصا في حريق بمركز لعلاج الإدمان في أذربيجان
أودى حريق بحياة24 شخصا على الأقل في مركز لعلاج إدمان المخدرات في عاصمة أذربيجان باكو صباح هذا الجمعة
مقتل 24 شخصا في حريق بمركز لعلاج الإدمان في أذربيجان
وقال مصدر في وزارة الصحة بأذربيجان لرويترز إن الحريقا أودى بحياة 24 شخصا على الأقل، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.
وقال إلدار سلطانوف المتحدث باسم المكتب إنه جرى إنقاذ 31 شخصا.
واندلع الحريق حوالي الساعة السادسة و10 دقائق بالتوقيت المحلي، ولم تتضح بعد أسبابه وملابساته، وقال مسؤولون إن الحريق قد يكون نتج عن مشكلة في شبكة كهرباء المبنى الذي يقع به المركز.
وأوضحت سلطات مدينة باكو أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاجات الضرورية.