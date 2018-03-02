قتل 13 شخصا على الأقل واصيب 50 آخرون في الهجوم الذي استهدف السفارة والمعهد الفرنسيين والمقر العام للقوات المسلحة في العاصمة البوركينابية واغادوغو.
13 قتيلا على الأقل و50 جريحا في هجوم واغادوغو والوضع تحت السيطرة
13 قتيلا على الأقل و50 جريحا في الهجوم الذي استهدف السفارة والمعهد الفرنسيين والمقر العام للقوات المسلحة في العاصمة البوركينابية واغادوغو.الخارجية الفرنسية أكدت أنّ الوضع على مستوى المؤسسات الفرنسية في بوركينافاسو تحت السيطرة.
13 قتيلا على الأقل و50 جريحا في هجوم واغادوغو والوضع تحت السيطرة
وحسب المعلومات التي اوردتها وزارة الخارجية الفرنسية فقد قتل 6 مسلحين على الأقل أثناء الاعتداء الذي استهدف مقر القوات المسلحة كما قتل 7 من قوات الأمن البوركينابي اثناء تصديهم للاعتداء.
وقالت السفارة الفرنسية في واغادوغو إنها غير متأكدة من الأماكن التي يستهدفها الهجوم الذي تتعرض له المدينة منذ صباح اليوم.
ومسحت السفارة ما كانت قد دونّته على صفحتها على فيسبوك منذ وقت قليل حول تعرّضها لهجوم إرهابي.
جان مارك شاتنييه، السفير الفرنسي في منطقة الساحل، غرّد عبر حسابه على تويتر ونصح الفرنسيين بتجنب الذهاب إلى وسط المدينة ووصف الهجوم بالإرهابي. وأضاف شاتنييه "نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو".
وكانت السفارة الفرنسية قد نشرت على صفحتها على فيسبوك وقالت أن الهجوم الذي بدأ في العاصمة يستهدفها ويستهدف المعهد الفرنسي، وأنه ما يزال جاريا، ولكنها نشرت مجدداً تغريدة تقول فيها "الأماكن التي يستهدفها الهجوم لم تحدد بعد".
وقالت الشرطة في بوركينا فاسو في بيان إن هجوما مسلحا يجري في وسط العاصمة قرب مكتب رئيس الوزراء وحول مكتب الأمم المتحدة.
ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم ولكن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية استهدفت بوركينا فاسو ودولا أخرى في غرب إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.