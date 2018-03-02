كل ما تريد أن تعرفه عن هجوم واغادوغو

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية تعرض سفارتها والمعهد الفرنسي في العاصمة البوركينابية واغادوغو قبل دقائق من تمام الحادية عشرة بالتوقيت العالمي.

شهود عيان ذكروا أنّ خمسة مسلحين ترجلوا من سيارة، وأطلقوا النار على عدد من المارة، قبل التوجه إلى السفارة الفرنسية في وسط عاصمة بوركينا فاسو.

اخلاء السفارة

السفارة الفرنسية تطلب من موظفيها ورعاياها التزام أماكنهم، وعدم التنقل في شوارع العاصمة البوركينابية تحت أيّ ظرف.

تأكيد مقتل شرطيين بوركينابيين يعملان على حراسة السفارة الفرنسية تعرضا لإطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يطلقون النار في جميع الاتجاهات.

هجوم على الجيش

وقوع هجوم آخر على مستوى المقر العام للقوات المسلحة البوركينابية. شهود عيان أكدوا تبادل إطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن.

مصادر مقربة من الحكومة البوركينابية أكدت مقتل خمسة عناصر من قوات الأمن على الأقل أثناء تبادل إطلاق النار والقضاء على منفذي الهجوم.

مصادر طبية اشارت إلى تسجيل حوالى 50 إصابة في صفوف قوات الأمن.

الوضع تحت السيطرة

وزارة الخارجية الفرنسية والحكومة البوركينابية تؤكدان أنّ الوضع "تحت السيطرة" على مستوى السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي، وفي العاصمة البوركينابية واغادوغو.

بيان للخارجية الفرنسية أشار إلى أنّ كلّ شيء على ما يرام فيما يتعلق بالبعثة الديبلوماسية الفرنسية. الخارجية الفرنسية أكدت عدم سقوط ضحايا في صفوف الفرنسيين المقيمين في بوركينافاسو.

وكانت حكومة بوركينا فاسو قد أكدت وقوع هجوم استهدف السفارة الفرنسية ومقر قيادة القوات المسلحة في واغادوغو، مشيرةً إلى مقتل المهاجمين على الأقل.

لسفارة الفرنسية كانت قد تحدثت عن تعرض مبانيها لهجوم، وأشارت في رسالة مقتضبة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وقوع الهجوم على مستوى السفارة والمعهد الفرنسي حيث أوصت الموظفين والرعايا الفرنسيين بالتزام أماكنهم.

من جهته أكد قصر الإليزيه أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع باهتمام كبير ما يحصل، موصيا الرعايا الفرنسيين المتواجدين في واغادوغو باتباع تعليمات السفارة عبر البقاء في أماكن تواجدهم.

للتذكير بوركينا فاسو هي إحدى الدول الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى، التي تكافح التنظيمات الجهادية، وقد تسببت حركة التمرد، بمقتل المئات، ودفعت عشرات آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم، ووجهت ضربة قاسية إلى الاقتصاد، الذي يعتبر من بين الأفقر في العالم.