شاهد أيرلندا: الثلوج تشلّ الملاحة في مطار دبلن
اضطر مطار دبلن بأيرلندا إلى إلغاء الرحلات الجوية بسبب الثلوج الكثيفة حيث صنفت مصالح الأرصاد الجوية مستوى الخطر عند اللون الأحمر، ما دعا جميع شركات الطيران في المطار إلى تعليق الرحلات الجوية منذ الخميس وإلى غاية صباح السبت.
وضربت العواصف الثلجية معظم أنحاء أيرلندا يوم الجمعة، وأرغمت بريطانيا على استدعاء تدخل الجيش للتصدي لبعض من أسوأ الأحوال الجوية التي شهدتها منذ حوالى 30 عاما. وبسبب العواصف الثلجية انقطعت الكهرباء عمّا لا يقل عن 24 ألف منزل وشركة في أيرلندا، حيث بلغ ارتفاع الثلوج المتراكمة 90 سنتيمترا.