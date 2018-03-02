نشرت جماعة إسلامية متشددة تابعة لتنظيم القاعدة في مالي تسجيل فيديو لعاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونا التي اختطفت في أواخر عام 2016.
متشددون تابعون للقاعدة في مالي ينشرون فيديو لرهينة فرنسية
متشددون إسلاميون في مالي ينشرون فيديو عن رهينة فرنسية
متشددون تابعون للقاعدة في مالي ينشرون فيديو لرهينة فرنسية
وأدارت بترونا جمعية خيرية للأطفال الأيتام والذين يعانون من سوء التغذية وعاشت في مدينة جاو في شمال شرق مالي المضطرب لمدة 15 عاما قبل اختطافها في شاحنة.
ونشرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الفيديو في وقت متأخر من مساء الخميس. وارتبط اسم تلك الجماعة بخطف ستة رهائن غربيين على الأقل في السنوات الماضية.
وظهرت في الفيديو لقطات محدودة لبترونا (72 عاما) وهي راقدة على سرير صغير داخل خيمة فيما يظهر في الخلفية إعادة لمقطع صوتي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتعهد بالحماية. ولم يتضح تاريخ تصوير اللقطات.
وقال أرنو جرانويلاك ابن شقيقة الرهينة إن صحتها بدت متدهورة عن آخر صور نشرت لها في الصيف واتهم الحكومة الفرنسية بالتخلي عن العائلة.
وأضاف "أتمنى أن يرى الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الفيديو ويدرك أن علينا إخراجها من هناك".
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين إن الحفاظ على السرية ضروري في مثل تلك الحالات لكن الجهات الفرنسية تبذل جهودها وعلى اتصال بالعائلة.
وتتزايد هجمات المتشددين الإسلاميين في منطقة ساحل الصحراء في أفريقيا على الرغم من وجود 13 ألف جندي من قوات الأمم المتحدة في مالي وزيادة مشاركة جيشي فرنسا والولايات المتحدة في عمليات أمنية.