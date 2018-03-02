الهجمات الكيميائية في سوريا: ترامب وماكرون لن يسمحا بالإفلات من العقاب

أكد رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا والولايات المتحدة الأميركية "لن تسمحا بالإفلات من العقاب" في حال تمّ التأكيد على استعمال أسلحة كيميائية في سوريا.
وأصدر قصر الإليزيه بياناً اليوم، الجمعة، بعد محادثة هاتفية تمت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب.
أيضاً على موقع يورونيوز:
- كيف سخرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية من المقترح الروسي بفتح ممرات إنسانية في الغوطة
- صور الأمم المتحدة تظهر دمارا كبيرا في الغوطة الشرقية
وأضاف البيان أن الرئيسين "طالبا بالتنفيذ الفوري للقرار مجلس الأمن رقم 2401" وهو القرار الذي يقتضي بوقف الأعمال العسكرية في سوريا لمدة 30 يوماً وتمّ التصويت عليه بالإجماع في مجلس الأمن الدولي.
وتابع "الرئيس الفرنسي شدد على أنه يولي أهمية كبيرة لمسألة الأسلحة الكيميائية وذكّر بأنه سيكون هناك ردّاً حازماً إذا ما تمّ التأكيد على أن وسائل كيميائية استخدمت ضد المدنيين، والردّ سيأتي في تنسيق كامل مع حلفائنا الأميركيين".
وكان مجلس الأمن قد صوّت بالإجماع، يوم السبت الماضي، على قرار يقتضي بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمدّة شهر ولكن مصادر إعلامية تحدّث عن استمرار القصف في غوطة دمشق الشرقية.
"ودعا الرئيسان روسيا إلى ضرورة أن تضغط، من دون أيّ التباس، على نظام دمشق كي يعبّر الأخير عن التزامه باحترام قرار مجلس الأمن"، بحسب البيان.