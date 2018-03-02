قال مكتب الأمير هاري يوم الجمعة إن حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته ميجان ماركل سيدعوان أكثر من 2500 من عامة الشعب للمشاركة في احتفالات زفافهما في مايو أيار.
الأمير هاري وخطيبته يدعوان 2600 شخصا لزفافهما.. فمن هم المدعون؟
يخطط حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته ميغان ماركل دعوة أكثر من 2500 شخصا من عامة الشعب للمشاركة في احتفالات زفافهما في مايو/ أيار المقبل.
الأمير هاري وخطيبته يدعوان 2600 شخصا لزفافهما.. فمن هم المدعون؟
وسيقام زفاف هاري والممثلة الأمريكية ماركل في قلعة وندسور يوم 19 مايو أيار في حفل من المتوقع أن يحظى باهتمام عالمي كبير.
وقال قصر كينزنجتون في بيان "سيدعو الأمير هاري وخطيبته ماركل 2640 شخصا من عامة الشعب إلى قلعة وندسور يوم زفافهما لمشاهدة وصول العروسين وضيوفهما وموكب العربة أثناء خروجه من القلعة".
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من هم المحظوظون الذين سيتلقون الدعوات؟
وسيشمل المدعوون شخصيات من جمعيات خيرية لها صلة بالعروسين وتلاميذ مدارس محلية و1200 شخص من أنحاء البلاد اختيروا من خلفيات وأعمار مختلفة.
وتابع البيان "يريد الأمير هاري وميجان ماركل أن تتيح ترتيبات يوم زفافهما للعامة أن يشعروا بأنهم جزء من الاحتفالات". وأضاف "الزفاف مثل أي زفاف آخر سيكون وقتا للمرح والبهجة يعكس شخصية وقيم العروسين".