ذكرت صحيفة (نويه أوسنابروكنر تسايتونج) في طبعة السبت أن السلطات الألمانية وثقت 950 هجوما على الأقل على مسلمين ومنشآت إسلامية مثل المساجد في عام 2017.
صحيفة: الإبلاغ عن 950 هجوما على مسلمين ومساجد في ألمانيا في 2017
الإبلاغ عن 950 هجوما على مسلمين في ألمانيا في 2017
صحيفة: الإبلاغ عن 950 هجوما على مسلمين ومساجد في ألمانيا في 2017
وأضافت الصحيفة نقلا عن بيانات قدمتها وزارة الداخلية الألمانية لمشرعين أن 33 شخصا أصيبوا في الهجمات التي كان 60 منها موجها ضد مساجد ونُفذ بعضها بدماء خنازير.
ولم تتوفر بيانات للمقارنة لأن الوزارة لم تبدأ في جمع بيانات منفصلة عن الهجمات المناهضة للإسلام في العام الماضي بشكل مستقل عن الهجمات المناهضة للمهاجرين.
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وأظهرت البيانات أن كل مرتكبي تلك الهجمات تقريبا من المتطرفين اليمينيين.
وقال أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين للصحيفة إن عدد الهجمات على الأرجح أعلى من ذلك بكثير نظرا لعدم إبلاغ الضحايا في أحيان كثيرة عنها.