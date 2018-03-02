خلال خطاب "حالة الأمة" الذي ألقاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، تمّ تقديم سلاح نووي جديد، عابر للقارات و"لا مدى محدداً له" بحسب كلمات الرئيس الروسي.
صورة قديمة في فيديو الصاروخ الروسي الجديد
يبدو أن وزارة الدفاع الروسية استعانت بإحدى الصور من أرشيفها لإنجاز الفيديو التحريكي عن الصاروخ الجديد الذي قدّمه فلاديمير بوتين خلال "خطاب الأمة" يوم أمس.
صورة قديمة في فيديو الصاروخ الروسي الجديد
في وصف السلاح الجديد، قال بوتين "ليس هناك من دولة في العالم تملك سلاحاً مشابهاً له" مضيفاً أنه "سيحوّل أنظمة الدفاعات الجويّة التي تبنيها منظمة حلف شمال الأطلسي إلى منظومة بلا فائدة".
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وعرِض على الشاشات العملاقة في موسكو فيديو مرّكب من مشاهد حقيقية لتدريبات عسكرية للجيش الروسي، وأخرى تمّ إنجازها بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهي تحريكيّة بطبيعة، الحال، تظهر الصاروخ الجديد يحلّق في الغلاف الجويّ.
موقع بي.بي.سي باللغة الروسية خصص مقالة عن "عرض بوتين" وأشار إلى أنّ صورة من أرشيف وزارة الدفاع الروسية تمّ استعمالها في الفيديو الجديد. وأضاف الموقع إن إحدى الصور في الفيديو الذي تمّ عرضه يوم أمس كانت قد استعملت منذ عشرة سنوات في وثائقي حمل عنوان "الذراع الأولى"، كما تشير الصورة أعلاه.
والوثائقي موجود على يوتيوب وتمكن رؤية الصورة في الدقيقة 27:08