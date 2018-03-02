قال المتحدث الرئاسي المصري يوم الجمعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد في بداية زيارة لمصر هي الرحلة الأولى له خارج المملكة منذ أن أصبح وليا للعهد.
محمد بن سلمان يزور مصر في أول رحلاته الخارجية بعد توليه ولاية العهد
ولي عهد السعودية يقوم بزيارة لمصر تستغرق 3 أيام
محمد بن سلمان يزور مصر في أول رحلاته الخارجية بعد توليه ولاية العهد
وقال السفير بسام راضي في بيان إن زيارة ولي عهد السعودية ستستمر ثلاثة أيام.
وتعززت علاقات مصر والسعودية مع انتخاب السيسي في 2014 بعد عام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
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وتدعم مصر السعودية في حربها على حركة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن كما انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر العام الماضي. ووافقت مصر على تسليم السعودية جزيرتين في البحر الأحمر برغم انتقادات واسعة في مصر.
وتأتي الزيارة قبل أن يسافر الأمير محمد إلى لندن في السابع من مارس آذار وإلى الولايات المتحدة في 19 مارس آذار.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة السعودية بعد على طلب للتعقيب على الزيارة. كما لم يذكر بيان المتحدث الرئاسي المصري تفاصيل أخرى.
وتأتي الزيارة قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى السيسي للفوز فيها بفترة ثانية. كما تأتي في وقت يواصل فيه الجيش المصري عملية كبرى ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء.