قبل ثلاثة أيّام من حفل جوائز الأوسكار، قام الفنان الملقب بـِ"بلاستيك جيزوس" بعرض تمثال للمنتج السينمائي، هارفي ونشتين، الذي أثيرت حوله الكثير من الفضائح الجنسية في الأشهر الأخيرة وعرف باسم "وحش هوليوود".
بالفيديو: تمثال ل"وحش هوليوود" بالقرب من مسرح توزيع جوائز الأوسكار
هارفي ونشتين تلقى أكثر من سبعين اتهاماً بالاعتداءات الجنسية والاغتصابات من قبل ممثلات عملن معه.
بالفيديو: تمثال ل"وحش هوليوود" بالقرب من مسرح توزيع جوائز الأوسكار
العمل الفني حمل عنوان "أريكة الكاستينغ" (أي أريكة اختبار أداء التمثيل) ويبرز فيه المنتج السابق حاملاً تمثالاً صغيراً للأوسكار ولابساً رداء استحمام ذهبيّ اللون، في إشارة واضحة إلى أساليبه في إدارة المقابلات مع نساء جئن إلى شركته.
وتمّ عزل ونشتين من أكاديمية الأوسكار بعد الفضائح التي أثارتها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"نيو يوركر" في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية تقدّم نحو 70 امرأة بشكوى ضدّه بسبب اعتداءات جنسية واغتصابات، كما أعلنت شركة الإنتاج التي يرأسها عن إفلاسها.
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وقام الفنان "بلاستيك جيزوس" بنصب التمثال لعدّة ساعات، بالقرب من المسرح حيث ستقام النسخة التسعون من حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد المقبل.