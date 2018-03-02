قال مسؤول من الشرطة إن تفجيرا انتحاريا ضرب العاصمة الأفغانية كابول صباح هذا الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار قوي في منطقة قريبة من سفارات أجنبية، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص على الأقل.
جرحى في تفجير انتحاري قرب سفارات أجنبية في كابول
مسؤول من الشرطة: تفجير انتحاري يضرب العاصمة الأفغانية كابول ويتسبب في إصابة 4 أشخاص على الأقل
جرحى في تفجير انتحاري قرب سفارات أجنبية في كابول
وقال قائد شرطة الحي التاسع بالعاصمة الذي شهد الانفجار إنه نجم عن تفجير انتحاري لكن لم تتضح تفاصيل أخرى مثل الدافع وراءه.
وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن سبب الانفجار هو سيارة ملغومة. وأضاف أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا.
وجاء الهجوم بعد يومين من عرض الرئيس أشرف عبد الغني البدء في محادثات سلام مع طالبان، وبعد ما يزيد قليلا على شهر من تفجير سيارة إسعاف ملغومة في وسط المدينة مما أسفر عن مقتل 100 شخص.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.