سجل السباح الأسترالي جورج كورونيس، الذي سيحتفل ببلوغه مئة عام الشهر المقبل، رقما قياسيا عالميا في سباق 50 مترا للسباحة الحرة في فئته العمرية خلال التصفيات المؤهلة لدورة ألعاب الكومنولث المقبلة.
سباح في ال99 من العمر يسجل رقما قياسيا قبل ألعاب الكومنولث
سباح في ال 99 من العمر يسجل رقما قياسيا قبل ألعاب الكومنولث
سباح في ال99 من العمر يسجل رقما قياسيا قبل ألعاب الكومنولث
وكان كورونيس (99 عاما) هو الوحيد في مجموعته للمرحلة العمرية ما بين 100 و104 أعوام وسجل 56.12 ثانية في شوط واحد في مركز جولد كوست للألعاب المائية الذي سيستضيف منافسات السباحة في دورة ألعاب الكومنولث المقبلة التي ستقام ما بين الرابع و15 أبريل نيسان القادم.
وأقيم السباق يوم الأربعاء قبل انطلاق التصفيات العادية خصيصا لإتاحة الفرصة لكورونيس لمحاولة كسر الرقم القياسي المسجل في هذه المرحلة العمرية باسم البريطاني جون هاريسون في 2014 وهو دقيقة واحدة و31.19 ثانية.