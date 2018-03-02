طواف فرنسا للدرجات الهوائية قد يتخلّى عن مضيفات منصة التتويج

نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالاً أشارت فيه إلى أن هناك توجّها لدى القيّمين على سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية "تور دو فرانس" لإنهاء تقليد متّبع منذ سنوات.
ويتطلّع المنظمون بحسب المصدر إلى الاستغناء عن خدمات المضيفات اللواتي يصعدن إلى المنصة ويقفن إلى جانب الفائز في نهاية كلّ مرحلة من البطولة ومن ضمنها المرحلة النهائية طبعاً.
وتلبس العارضات عادةً فساتينَ أو قمصاناً تتناسق ألوانها مع لون قميص الرياضي الفائز، كما يقدّمن له باقة من الورد ويطبعن قبلة على خدّه.
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وإذا ما صدق خبر التايمز، قد يتم الاستغناء عن خدمات المضيفات بدءاً من النسخة المقبلة من الدورة (2018) لأن منظمي الحفل يرغبون في التمثل ببطولات أخرى من العالم، تمّ الاستغناء فيها عن خدمات المضيفات، مثل بطولة إسبانيا للدراجات الهوائية وبطولة أستراليا أيضاً.
ففي البطولة الأسترالية "تور داون أندر" استبدل الأطفال النساء في عملية مرافقة الفائزين على المنصة وذلك منذ سنتين، بينما قرّر القيمون على البطولة الإسبانية، لافويلتا، بالإبقاء على النساء شريطة أن يصعدن إلى منصة الفائز برفقة رجال.