دانت محكمة بريطانية شابا يبلغ من العمر 21 عاما بتهمة دهس سيدة تبلغ من العمر 47 عاما، وفتاة مسلمتين من أصل صومالي في نوفمبر-تشرين الثاني الماضي. المحكمة اعتبرت أنّ الهجوم الذي قام به الشاب نابع من تصرف عنصري.
إدانة بريطاني دهس سيدة مسلمة "خدمة للبلاد"
أدين شاب بريطاني يبلغ من العمر 21 عاما بتهمة دهش اشخاص انطلاقا من تصرف عنصري في الحادث الذي وقع الخريف الماضي في ليستر وسط بريطانيا، والذي استهدف سيدة وفتاة مسلمتين.
إدانة بريطاني دهس سيدة مسلمة "خدمة للبلاد"
الشاب يُدعى بول مور، الذي أخبر أفراد عائلته حين نفذ حادث الدهس أنه يقوم بتأدية خدمة للبلاد حيث كان يرغب في الانتقام من المسلمين في أعقاب التفجير الإرهابي الذي وقع في محطة مترو "بارسونز غرين" في سبتمبر-أيلول الماضي.
وحسب مصالح الأمن، فقد كانت الضحية وهي سيدة صومالية مسلمة تدعى زينب حسين، والتي تحمل الجنسية البريطانية، توصل ابنتها إلى المدرسة بمدينة ليستر بوسط بريطانيا، وكانت ترتدي الحجاب، عندما اندفع الشاب البريطاني بسيارته ودهسها مرتان، ثمّ أقدم على دهس فتاة صومالية محجبة أخرى كانت تسير على مقربة من مكان الحادث.
ودانت محكمة نوتنغهام الشاب البريطاني بتهمة الدهس، الذي سبب عاهات مستديمة للسيدة الصومالية، لكنها أجّلت النطق بالحكم.
زوج السيدة زينب حسين بيير دوال حضر جلسة المحاكمة، أكد أنّ تصرف بول مور يرقى إلى مستوى تصرف الإرهابيين، لكونه هاجم أمّا بريطانية وزوجة بريطانية وعاملة بريطانية منتجة ومتبرعة خيرية. وطالب بيير دوال أن يفكر المتهم طويلا فيما أقدم على القيام به وأن يدرك خطأه.
زوج الضحية أكد أنّ أسرته تعيش في مأساة حقيقية منذ الحادث، وأن أي حكم سيسلّط ضدّ الشاب بول مور سيكون أهون من "السجن مدى الحياة" الذي أصبحت زوجته تحيا فيه بسبب الإعاقة التي سببها لها الحادث.