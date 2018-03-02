قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان على الأرجح جرائم حرب يجب إحالتها للمحكمة.
الأمم المتحدة: ضرورة إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية
خلال أقل من أسبوعين، أدى القصف والضربات الجوية الحكومية على الغوطة آخر معاقل المعارضة إلى مقتل مئات الأشخاص.
الأمم المتحدة: ضرورة إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية
وقال الأمير زيد إنه ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل. وفي واحد من أعنف الهجمات في الحرب السورية، أسفر 12 يوما من القصف والضربات الجوية الحكومية على الغوطة عن مقتل مئات.
ويتألف جيب الغوطة الذي تحاصره الحكومة من عدة بلدات وقرى ويقطنه نحو 400 ألف نسمة، وهو آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة قرب العاصمة. ودعا مجلس الأمن الدولي يوم 24 فبراير شباط إلى هدنة مدتها 30 يوما في الغوطة.
قصف مستمر في الغوطة
وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا: "رغم هذا المثال النادر على الإجماع، فقد أبلغ المدنيون في الغوطة الشرقية عن استمرار الضربات الجوية والقصف".
وتابع يقول: "مرة أخرى، يجب أن أؤكد أن ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، هي جرائم حرب على الأرجح وربما جرائم ضد الإنسانية. يتم قصف المدنيين إمام للخضوع أو الموت". وأضاف "ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فمحاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين".
مشروع قرار بريطاني
وقال السفير البريطاني جوليان بريثويت إن الغوطة الشرقية أصبحت "مركز" المعاناة في سوريا حيث تختبئ الأسر التي تعاني الجوع في أقبية الأبنية خوفا من "القصف العشوائي من قبل النظام". وقدمت بريطانيا مشروع قرار يندد بكل الانتهاكات ويدعو المحققين في جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة إلى التحقيق في أحداث الغوطة وعرض تقرير بحلول يونيو حزيران. لكن وقت الاجتماع انتهى قبل التصويت على القرار البريطاني، الذي عرضت روسيا إدخال تعديلات عليه ومن المقرر طرحه للتصويت يوم الاثنين.
وقال قيادي موال للحكومة السورية اليوم الجمعة إن القوات الحكومية تسعى للتقدم في منطقة الغوطة الشرقية بالتدريج، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش انتزع مساحات من الأراضي من مسلحي المعارضة.
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