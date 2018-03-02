شاهد: لحظة قصف مروحيات عسكرية تركية لأهداف في عفرين

أظهرت لقطات نشرها الجيش التركي اليوم الجمعة (2 مارس آذار) طائرات هليكوبتر تابعة للجيش تقصف أهدافاً لوحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية في عفرين بسوريا.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية إن تسعة من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية قتلوا في الهجوم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن طائرات حربية تركية هاجمت قوات موالية للحكومة أثناء الليل في قرية شمالي منطقة عفرين بشمال غرب سوريا مما أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل.
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وأضاف المرصد، ومقرّه في بريطانيا، أن بين القتلى ثلاثة أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردية والباقين مقاتلون يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد ودخلوا عفرين الأسبوع الماضي للمساعدة في صد الهجوم التركي.
وشنت تركيا هجوما على عفرين في يناير كانون الثاني مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية على مدى ثلاثة عقود.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تركيا سيطرت منذ بدء العملية على 115 "نقطة استراتيجية" و87 قرية مما أجبر المقاتلين الأكراد على التقهقر من المنطقة المحاذية للحدود التركية.
المصدر: رويترز