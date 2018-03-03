أصدرت محكمة إنغولشتات الابتدائية بإقليم بافاريا بألمانيا حكما بالسجن لمدة 9 سنوات بحق رجل لمحاولته القضاء على والديه المسنين.
9 سنوات سجن لفلاح حاول قتل والديه بسمّ الفئران
قضت محكمة إنغولشتات في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا بالسجن لمدة تسعة أعوام ونصف العام على فلاح يبلغ من العمر 53 عاما حاول قتل أبويه بسم الفئران.
9 سنوات سجن لفلاح حاول قتل والديه بسمّ الفئران
وأكدت المحكمة أنّ المتهم، وهو فلاح يبلغ من العمر 53 عاما، حاول قتل والده الذي يبلغ من العمر 81 عاما ووالدته التي تبلغ من العمر 77 عاما، في قضية تعود إلى العام 2016، من خلال دسّ سمّ الفئران في طعامهما.
وأوضحت محكمة إنغولشتات أنه قد استقر في ضميرها أن الفلاح استورد سمّ الفئران من الصين، وقام بخلطه بالطعام الذي كان موجها إلى وجبة والديه المسنين.
وتمكن أطباء مستشفى الجامعة بمدينة ريغنسبورغ أنداك من إنقاذ الأم والأب من آثار التسمم حيث تمّ إجراء عمليات غسل معوي كللت بالنجاح.
وأمام قضاة التحقيق نفى المتهم قيامه بخلط الطعام بسمّ الفئران، مشيرا إلى إرساله لطلب لشراء المادة السامة من الصين عبر الإنترنت، لكنه تخلص منه على الفور، واتهم الفلاح شقيقته بدسّ السمّ لوالديه، الأمر الذي دفع محاميه للمطالبة ببراءته.
الادعاء العام طالب بتسليط عقوبة السجن لمدة 12 عاما بحق المتهم، ولكن بعد المداولات تمّ تخفيف المدة إلى 9 سنوات ونصف السنة.