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الهند

قتال شرس بين نمر ذكر ودب أنثى

قطبا الغابة عندما يتقاتلان دون أن ينال أحدهما من الآخر، مشهد يريد كل طرف أن تكتب له الغلبة والسيطرة على المكان

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قتال شرس بين نمر ذكر ودب أنثى

قتال شرس بين نمر ذكر ودب أنثى
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شهد متننزه تادوبا الوطني قتالا عنيفا بين نمر ذكر وأنثى دب كسولة، وصورت عدسات الكاميرا في المتنزه الواقع بولاية ماهارشتا الغربية في الهند، واستطاع أكشاي كومار عالم الطبيعة من تصوير المشهد المثير والحرب التي اندلعت بين حيوانيْن قوييْن، وقال إن النمر كان مرتاحا مستجما في بركة مياهها باردة عندما جاءت الدب الأنثى الكسولة وجروها أو ديسمها الصغير.

وحاول قطبا الغابة استعراض العضلات وكسر عضد الآخر أمام عيني الصغير، واستماتت الدبة الأنثى في قتال النمر للدفاع عن صغيرها، وحاول النمر إحكام قبضته على الدبة الأم، واستمر القتال الشديد لمدة خمس عشرة دقيقة وأثخن الحيوانان بالجروح وبلغ منهما التعب والكبد كل مبلغ.