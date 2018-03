أبرز الفائزين بجوائز السيزار الفرنسية لعام 2018

وأضافت الصحيفة أن الفرنسيين سيتذكّرون أمسية تحدثت عن مشاكل اجتماعية كثيرة، نذكر منها حقوق المرأة والفقراء والمهاجرين، وذلك على الرغم من كونها أمسية مخصصة للفن السابع.

وكانت لافتة للنظر الدعوة التي أطلقها المخرج روبان كامبيلو إلى المجتمع الفرنسي والسلطة على حدّ سواء للنظر في المشاكل ومنها انتشار المخدرات ومعاناة الفقراء و أزمة المهاجرين التي لا يتم إحراز تقدّم فيها، كما كانت الحال مع مرض نقص المناعة (السيدا) في سبعينيات القرن الماضي.

ولاقت كلمة كامبيلو آذاناً صاغية خصوصاً وأن شريطه "120 دقة قلب في الدقيقة" فاز بجائزة أفضل فيلم في الحفل.

وفاز المخرج ألبر دو بونتيل بجائزة سيزار أفضل إخراج عن فيلمه "See You Up There" (Au revoir là-haut). ويتحدّث الشريط عن لقاء تمّ بين رجلين هاربين من الحرب العالمية الأولى، يقرران القيام بعملية نصب واحتيال تتعلّق بالنصب التذكارية.

وحصدت جانّ باليبار جائزة أفضل ممثلة عن دورها "بربارة" في الشريط الذي يحمل نفس الاسم، بينما فاز الممثل سوان أرلو بجائزة أفضل ممثل عن دوره في "فلاح صغير".