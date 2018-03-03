شهدت أوربا موجة برد هي الأعنف، التي تضرب القارة العجوز منذ سنوات حيث واجهت جميع الدول الأوربية اضطرابات كبيرة بسبب تدني درجات الحرارة وتهاطل الثلوج وسرعة الرياح التي اتلفت الأعمدة الكهربائية وجعلت مدنا بأكملها تغرق في الظلام.
أوربا تواجه أسوا موجة برد منذ عقود
ضربت موجة الصقيع القادمة من سيبيريا عدة أجزاء من القارة الأوربية في موجة برد هي الأعنف، التي تشهدها القارة العجوز منذ عقود حيث واجهت جميع الدول الأوربية اضطرابات كبيرة بسبب تدني درجات الحرارة وتهاطل الثلوج وسرعة الرياح.
أوربا تواجه أسوا موجة برد منذ عقود
وتسبب سوء الأحوال الجوية في مقتل العشرات بسبب تدني درجات الحرارة التي انخفضت في بعض البلدان إلى ثلاثين درجة مئوية تحت الصفر، كما تسبت الثلوج والجليد في عرقلة مسار حياة الناس اليومية.
وقد امتدت موجة الطقس البارد القادمة من سيبيريا حتى المناطق ذات الجو المعتدل في أجزاء أوربا الجنوبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
بريطانيا التي شهدت هطولا كثيفا للثلوج استدعت الجيش البريطاني لمساعدة المئات من سائقي السيارات الذين علقوا في الطرقات التي أغلقتها الثلوج، التي غطت بريطانيا وأيرلندا.
سوء الأحوال الجوية تسبب في عرقلة حركة النقل حيث تقطعت السبل بآلاف المسافرين، فنمنهم من قضى الليلة في محطات القطار بعد أن شلت الثلوج والجليد حركة سير القطارات ومنهم من قضى الليل في أروقة المطارات بعد أن الغيت مئات الرحلات مثلما حدث في مطار دبلن بأيرلندا.
السلطات في معظم الدول الأوربية وجهت تحذيرا بالتزام الحيطة والتقليل من التنقلات وإغلاق المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، وعدم استخدام السيارات ووسائل النقل البرية بسبب الجليد والرياح التي تسببت في حرمان نحو 24 ألف منزل ومرفق فيها من الطاقة الكهربائية في أيرلندا.