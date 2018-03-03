أنهت الشرطة الإسرائيلية عملية إنشاء برج أمني مزوّد بكاميرات حديثة عند مدخل "باب العامود" في القدس، وهو أحد أشهر أبواب القدس القديمة.
إسرائيل تنصب برج مراقبة جديد في "باب العامود" في القدس
خطوة يرى المقدسيّون أنها ستحدّ من حرّيتهم في التحرّك داخل المدينة.
إسرائيل تنصب برج مراقبة جديد في "باب العامود" في القدس
وتمّ رفع البرج عند أسفل الدرج وستقوم الشرطة بإنشاء ثلاث غرف، من المتوقّع أن تكون غرفاً لمراقبة حركة الناس في القدس القديمة.
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشرطة الإسرائيلية بنصب نقاط مراقبة ثابتة في وسط المدينة الملاصق للبلدة القديمة، بعد أن اقتصرت الإجراءات الأمنية على نقاط تفتيش راجلة للشرطة منذ العام 1967.
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ويرى الجانب الفلسطيني أن هذه الإجراءات الإسرائيلية وغيرها تهدف إلى تقييد حركة المقدسيين وأيضاً إلى تغيير معالم المنطقة. ومن المعروف عن المقدسيين تركيز فعالياتهم الوطنية في تلك النقطة تحديداً.
وقال ديميتري دلياني من المجلس الثوري لحركة فتح " هذه نقطة عسكرية أنشئت بهدف تحديد تحركات الفلسطينيين في مدينتهم وهذا الإجراء يمثّل متابعة، أو جزءاً من منظومة كاملة من الإجراءات تشمل حواجز التفتيش التي يتم بناؤها فقط بهدف ملاحقة (الفلسطينيين) وإبطائهم وخلق بيئة غير مناسبة لحياتهم في مدينتهم".
على الجهة الإسرائيلية، أشار ميكي روزينفلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إلى أن الإجراء الجديد تمّ اتخاذه لأسباب أمنية بحتة وهو ليس موجّهاً ضدّ أحد.
وردّ روزينفلد على انتقادات دلياني قائلاً " هذا الكلام خاطئ وغير دقيق. بغضّ النظر عن هويّة الشخص الذي قال هذا الأمر، فإنه يستخدمه ضدّ إسرائيل. الأمر بهذه البساطة".