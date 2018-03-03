أوقفت السلطات اللبنانية يوم أمس، الجمعة، ضابطة كبيرة في قوى الأمن الداخلي بتهمة تلفيق تهمة التخابر مع العدو للفنان والممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما أفادت مصادر مطّلعة على التحقيق.
توقيف ضابطة لبنانية مشتبهة بتلفيق تهمة التخابر لزياد عيتاني
بانتظار إثبات صحّة الرواية الأمنية.
توقيف ضابطة لبنانية مشتبهة بتلفيق تهمة التخابر لزياد عيتاني
ونقلت جريدة الأخبار اللبنانية خبر إيقاف المقدّم سوزان الحاج التي كانت تشغل سابقاً منصب "مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية" في قوى الأمن الداخلي وأن القضاء سيحقق معها.
ويشتبه بالحاج كونها لفّقت تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل عيتاني، عبر اللجوء إلى خدمات قرصان لبناني، تمّ تحديد هويّته بعد تدقيق تقني من قبل الأجهزة المختصة، بحسب الأخبار.
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وتضيف الصحيفة أن القرصان اعترف بأنه اخترع شخصية الفتاة الإسرائيلية وأنه تمكن من القيام بعملية تزوير إلكتروني تُظهر أن حساب الفتاة يشغّل من فلسطين.
القرصان أضاف في إفادته، بحسب الرواية نفسها، أن سوزان الحاج أرادت تصفية حساب قديم مع الممثل اللبناني ولذا لفقت له التهمة.
وذكرت مصادرُ قضائية لبنانية أن عيتاني سينال حريته مطلع الأسبوع المقبل، فيما غرّد وزير الداخلية نهاد المشنوق قائلاً "كلّ اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني.. البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيّته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة".
وكان جهاز أمن الدولة قد أوقف عيتاني في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر للاشتباه بأنه قام بـ"التخابر والتواصل" مع إسرائيل ثم تمّت إحالته إلى القضاء العسكري في وقت لاحق.
وزياد عيتاني فنان مسرحي لبناني تناولت أعماله الأخيرة تاريخ بيروت ومجتمعها والتغيّرات التي طرأت عليه في العقود الأخيرة، كما أنه عمل مع الكاتب والمسرحي اللبناني يحيى جابر.