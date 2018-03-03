زعيم كوريا الشمالية الشاب يغضب مجدداً ويهدد الولايات المتحدة

هددت كوريا الشمالية اليوم السبت "بمواجهة الولايات المتحدة" إذا أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية قائلة إنها لن تتسول إجراء مباحثات مع واشنطن. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مستشار أمني للرئاسة قوله إن من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة التدريبات المشتركة في أبريل نيسان في أحدث حلقة من سلسلة تدريبات دأبت كوريا

الشمالية على وصفها بأنها تشكل تهديدا لها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، "إذا استقرت الولايات المتحدة في نهاية الأمر على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، مع الإبقاء على العقوبات ضد كوريا الشمالية، فإن كوريا الشمالية ستواجه الولايات المتحدة وفقا لما تراه أسلوبا مناسبا كإجراء مضاد وعلى الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها عما سيترتب على ذلك من آثار" مضيفة أن التدريبات ستضر بجهود المصالحة في شبه الجزيرة الكورية.

وفي 23 فبراير شباط قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض أكبر حزمة من العقوبات للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "المرحلة الثانية"، في حال عدم نجاح تلك الخطوات، ستكون "وبالا على العالم".

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وانتقدت كوريا الشمالية عقوبات ترامب الأحادية الجانب بحقها لكنها قالت إنها كانت منفتحة على إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة خلال زيارة مسؤولين كبار من كوريا الشمالية للشطر الجنوبي بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشهر الماضي.

وقال البيت الأبيض إن أي مباحثات مع كوريا الشمالية لابد وأن تقود إلى إنهاء برنامجها النووي.

وأكدت كوريا الشمالية اليوم السبت أنها ترغب في الحديث إلى الولايات المتحدة لكنها قالت إنها لن تجلس أبدا في ظل شروط مسبقة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله "لن نتسول الحوار أو نتجنب الخيار العسكري الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة".

وأضافت الوكالة "الأمر بكاملة يتوقف على نهج الولايات المتحدة؛ إما أن يسود السلام الذي ترجوه دولتنا والعالم بأسره شبه الجزيرة الكورية أو أن يتطور وضع لا يرجوه أحد في دائرة مفرغة من المواجهة".

وأبلغ مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية ترامب خلال اتصال هاتفي يوم الخميس بأن بلاده تخطط لإرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية إستجابة لدعوة من الزعيم كيم جونج أون.

رويترز