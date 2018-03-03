قال مسؤولون رسميّون بولنديون الجمعة إن ألمانيا مَدينةً لوارسو بنحو 850 مليار دولار تعويضا عن الأضرار التي لحقت ببولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
مسؤول بولندي: ألمانيا مدينة لوارسو بتعويضات 850 مليار دولار عن أضرار الحرب العالمية الثانية
قال برلماني بولندي إن التقديرات عن الأضرار التي لحقت ببولندا جراء الاحتلال النازي لها يصل إلى 850 مليار دولار أميركي
مسؤول بولندي: ألمانيا مدينة لوارسو بتعويضات 850 مليار دولار عن أضرار الحرب العالمية الثانية
ويرأس أركادويز مولارتشزكي فريقا برلمانيا انيط به تقييم وتقدير التعويضات المحتملة لبولندا، وكانت ألمانيا النازية قتلت ستة ملايين مواطنا بولنديا وتسببت في ضياع نفائس ومقدرات باهظة الثمن، خلال ست سنوات من احتلالها لبولندا.
ويرى المسؤول البولندي أن الحديث عن تعوضات كبيرة تبرر جرائم الحرب ودمار المدن والقرى التي أحدثت تغيرا ديمغرافيا في البلاد.
وكان حزب العدالة والقانون القومي والمحافظ، الحاكم في بولندا ذكر العام الماضي أن الشعب البولندي يستحق التعويضات عما اقترفته ألمانيا إبان العهد النازي في البلاد، لكن وارسو لم تطالب رسميا حتى الآن بهده التعويضات.
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برلين من جهتها رفضت الحديث عن تعويضات وأكدت أن المزاعم البولندية لا أساس لها من الصحة ولا تستند على أي سند قانوني لأن الأمور سُوّيتْ في اتفاقية 1953
وارسو من ناحيتها تحاجج في اتفاقية 1953 وشددت على أنها غير نافذة لأن روسيا فرضتها عندما كانت بولندا تابعة للاتحاد السوفياتي السابق.
ولم تدفع ألمانيا سوى قليل من التعويضات لعمال قسريين بولنديين أو ضحايا التجارب الطبية الألمانية الزائفة خلال الاحتلال النازي.