صورة "سلفي" للتأكيد على قوّة العلاقات السعودية-اللبنانية

غرّد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عبر حسابه على تويتر صباح اليوم، ووضع صورة "سيلفي" تجمعه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والسفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان.
وكان الحريري قد بدأ بزيارة إلى السعودية يوم الأربعاء الفائت وهي الأولى له إلى المملكة منذ الإعلان عن استقالته المفاجئة خلال زيارة للمملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني مثيرا أزمة سياسية كبرى.
وعاد الحريري عقب تدخل فرنسا إلى بيروت بعدها بأسابيع وعدل عن استقالته ليطوي صفحة أزمة أثارت مخاوف على استقرار لبنان السياسي والاقتصادي ودفعته إلى صدارة المواجهة الإقليمية بين الرياض وإيران.
وتوجه الحريري الذي تضم حكومته الائتلافية حزب الله إلى السعودية في وقت متأخر يوم الثلاثاء تلبية لدعوة من الملك سلمان سلمها له مبعوث سعودي في بيروت يوم الاثنين.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي يرى فيها البعض تأكيداً على متانة العلاقة بين السعودية ولبنان وهي تأتي بعد تغريدة أخرى لرئيس الوزراء اللبناني أكّد من خلالها أن الهدف الأساسي للسعودية هو أن يكون لبنان سيّد نفسه وأنها حريصة على استقلال لبنان الكامل.
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