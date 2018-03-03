تمّ تداول آخر صورة لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف. وعلى ما يبدو فالصورة للمصور السعودي عويد العويد، وفيها يظهر الأمير محمد بن نايف، وعلى ذراعه صقر، مع تعليق "مقناص 2018". كما ضمّت الصورة دعاء "الله يحفظك سيدي".
آخر ظهور لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف
ظهرت صورة حديثة للأمير محمد بن نايف، ولي العهد السابق وهو يحمل صقرا. وهي ثاني صورة له بعد تلك التي نشرت في يونيو-حزيران مع حفيده عقب إعفائه من منصبه بأيام قليلة.
آخر ظهور لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف
وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الأمير محمد بن نايف منذ إعفائه من مهامه حيث ظهر في صورة في 26 يونيو-حزيران إلى جانب حفيده على حساب المصور عويد العويد على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وقد حازت الصورة على اعجاب المغردين، الذين ثمّنوا جهود الأمير محمد بن نايف في الحفاظ على الأمن خلال توليه لحقيبة الداخلية.
وكان آخر ظهور للأمير محمد بن نايف، لدى مبايعته لولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان، وقد تمّ اعفاؤه من ولاية العهد في شهر يونيو-تموز الماضي، حيث استبدل من قبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بنجله محمد، الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك، وهي العملية التي وصفها عدة خبراء ومتابعين للشأن بأنها عملية انقلاب ناعم داخل قصر الحكم.
وسبق وأن أشار كتاب "نار وغضب داخل البيت الأبيض" إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسب لنفسه في حديث خاص الفضل بالإطاحة بولي العهد السابق محمد بن نايف. وعلى ما يبدو فقد أكد ترامب بحضور مجموعة من الأصدقاء قوله: "لقد وضعنا رجلنا على رأس هرم السلطة في المملكة العربية في السعودية".
وكان الملك سلمان قد أطاح بابن أخيه محمد بن نايف من منصب ولي العهد واستبدله بابنه محمد بن سلمان، محدثا ما يشبه الزلزال، ومخالفا بذلك عرفا استمر لعقود داخل العائلة الملكية الحاكمة، فيما يتعلق بآلية وراثة الملك فيها. وقد أصدر العاهل السعودي قرارا بإقالة محمد بن نايف من منصبه كوزير للداخلية، حيث كان يتربع على عرش أقوى الأجهزة الأمنية في المملكة.