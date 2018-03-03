انتشرت على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي صور لمدرس غانيّ يعلمّ التلاميذ في مدرسة كيف يستعملون برامج الكومبيوتر على لوح المدرسة.
غانا: برامج كومبيوتر على لوح المدرسة الخشبي
الفقر وعدم توفّر الموارد لم يمنعا المدرس الغانيّ من تعليم مادة تكنولجيا المعلومات والاتصالات.
غانا: برامج كومبيوتر على لوح المدرسة الخشبي
وتُظهر الصور، التي انتشرت في مختلف أرجاء العالم الافتراضي، رسماً يدويّاً لبرنامج "مايكروسوفت وورد" على اللوح المدرسي الأسود.
ونشر المدرس، واسمه ريتشارد أبيا أكوتو، على صفحته الخاصة على فيسبوك منشوراً قال فيه "أحبّ تلاميذي لذا يجب عليّ أن أجعلهم يفهمون المادّة التي أدرسهم إيّاها" مضيفا "أجد تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسلياً جداً في المدرسة".
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وفي اتصال أجراه مع أحد المواقع الأميركية قال أكوتو إنه "لم يكن يتوقع أن تنتشر الصور التي نشرها في منتصف شباط / فبراير الماضي بهذه الكثافة".
ويسكن المدرس في مدينة كوماسي، ثاني كبرى المدن الغانية في شمال البلاد، ويقود نحو ساعتين ونصف باتجاه الجنوب ليعلّم في ثانوية بيتيناسي في مدينة سيكيدوماسي.
ووعدت شركة ميكروسوفت الأميركية المدرس بإرسال حواسيب جديدة له وقالت إن "دعم المدرسين من أجل الانتقال إلى مرحلة التعليم الرقمي هو من صلب توجّهات شركتنا".