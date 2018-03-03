تفوق فيلم الرسوم المتحركة (إيموجي موفي) على جميع الأفلام المرشحة لجائزة التوتة الذهبية السنوية المعروفة أيضا بجوائز راتزي في فئة أسوأ فيلم بينما حصل توم كروز وميل جيبسون على جائزة أسوأ أداء لعام 2017.
فوز "إيموجي موفي" بجائزة راتزي عن فئة أسوأ فيلم
فاز فيلم "إموجي موفي" للأفلام التحريكية للأطفال بجائزة راتزي عن فئة أسوأ فيلم
فوز "إيموجي موفي" بجائزة راتزي عن فئة أسوأ فيلم
وحصل فيلم (إيموجي موفي) الذي يدور حول أيقونات تعبيرية متكلمة على أربع جوائز راتزي منها أسوأ فيلم وإخراج وسيناريو.
وجوائز راتزي التي تمنح سنويا منذ عام 1980 هي النسخة الهزلية من جوائز الأوسكار وجائزتها توتة مطلية باللون الذهبي قيمتها 4.97 دولار.
وفاز توم كروز بجائزة أسوأ ممثل في دور رئيسي عن فيلم (ذا مامي) الذي لعب فيه دور سرجنت في الجيش الأمريكي يطلق مسخا عن طريق الخطأ بنبش قبر أثري.
وحصل ميل جيبسون على جائزة أسوأ ممثل في دور مساعد عن دوره في فيلم (داديز هوم2).
وفاز تايلر بيري بجائزة أسوأ ممثلة عن دوره الذي جسد فيه شخصية امرأة في فيلم (بو2: ايه ماديا هالويين).
وذهبت جائزة أسوأ ممثلة في دور مساعد لنجمة هوليوود الحاصلة على الأوسكار كيم باسنجر عن دورها في فيلم (فيفتي شيدز داركر).
وحصل الفيلم المأخوذ عن المسلسل التلفزيوني (بايووتش) على جائزة اختيار الجمهور لأسوأ فيلم.
وقال منظمون إن جوائز راتزي تمنح بناء على اختيار أكثر من ألف عضو في لجنة تصويت من أكثر من 26 دولة.