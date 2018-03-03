لم تتردّد الشرطة الأوكرانية في اعتقال حوالى 100 شخص تظاهروا أمام مبنى البرلمان الأوكراني في العاصمة كييف في محاولة للتصدي لأعمال العنف التي كان يقوم بها المتظاهرون، الذين حاولوا القيام بأعمال شغب وحرق عجلات مطاطية.
الشرطة الأوكرانية تعتقل 100 والعثور على قنابل بحوزة المتظاهرين
اعتقلت الشرطة الأوكرانية حوالى 100 شخص خلال اشتباكات عنيفة بينها وبين متظاهرين اعتصموا أمام البرلمان الأوكراني. وأسفرت المواجهات بين الطرفين عن إصابة ستة متظاهرين وأربعة من رجال الشرطة.
الشرطة الأوكرانية تعتقل 100 والعثور على قنابل بحوزة المتظاهرين
المواجهات بين الطرفين أسفرت عن إصابة ستة اشخاص في صفوف المتظاهرين تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، كما أصيب أربعة من رجال الشرطة.
وقامت الشرطة بحملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين شملت توقيف 100 شخص على الأقل على خلفية أعمال العنف التي وقعت بعد أن حاول عناصر الأمن تفتيش الخيام التي نصبها المتظاهرون في ساحة الميدان، المقابلة للبرلمان الأوكراني حيث قاوم المتظاهرون الإجراءات التي قامت بها الشرطة وتصادموا معهم، مما أدى إلى نشوب صراح ووقوع إصابات بين الطرفين.
وتسعى الشرطة الأوكرانية التي انتشرت على نطاق واسع امام البرلمان إلى التحقيق في العديد من القضايا الجنائية بعد عثورها على قنابل يدوية لدى المتظاهرين.